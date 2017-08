Østberg est heureux de retrouver l’ERC

Mads Østberg dit qu'il est “très sympa d'être de retour” en Championnat d'Europe FIA des Rallyes pour sa seconde apparition dans cette compétition à l'occasion du Rally Rzeszow.

La star norvégienne utilise le rendez-vous polonais sur asphalte pour préparer le Rallye d'Allemagne, prochaine manche du championnat du monde qui aura lieu ce mois-ci. Il a été le troisième plus rapide sur la Spéciale de Qualification du jeudi et s'élancera le cinquième sur la route pour la première étape de vendredi au volant de sa Ford Fiesta R5 d'Adapta Motorsport, dans laquelle il est copiloté par le Suédois Patrik Barth.



“C'est très sympa d'être de retour dans le championnat ERC”, dit-il.“J'y ai fait mes débuts l'année dernière aux Canaries et j'avais eu une très bonne expérience du championnat, en tant que pilote mais aussi parce que le principe est très bon avec de très bonnes relations publiques et un très bon type de rallyes. Ils sont longs et très professionnels mais ce n'est pas aussi lourd et aussi cher qu'en WRC. J'apprécie beaucoup et c'est vraiment génial de revenir.”



“Je suis aussi ici en Pologne parce que j'aime beaucoup ce pays. J'y suis venu il y a trois ou quatre semaines pour le WRC et c'est sympa de revenir. C'est un rallye différent, une surface différente et avec un copilote différent, mais j'apprécie beaucoup de revenir et je suis impatient que la course commence.”



Østberg a été ralenti lors des Essais Libres par un souci de différentiel arrière, lequel a dû être remplacé pour la Spéciale de Qualification.