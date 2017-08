Østberg partant pour un retour en ERC

Mads Østberg pourrait revenir en FIA European Championship, lorsque le Rally di Roma Capitale fera sa première apparition dans la série en septembre.

Le pilote star du championnat du monde a mené le Rally Rzeszow au volant de sa Ford Fiesta R5 du Adapta Motorsport, avant de chuter au classement suite à un problème de direction assistée et une crevaison avant d'abandonner lors de la dernière matinée.



"J'espère faire ce rallye [à Rome] mais cela n'est pas encore clair. J'espère être de retour en ERC lors d'une autre occasion plus tard cette année."



Au sujet de son abandon précoce en Pologne, Østberg a ajouté : "Nous avons eu un impact important sur la roue avant-gauche lors de l'ES6, après avoir heurté une pierre dans une corde. Je n'étais pas 100% satisfait avec la direction suite à ça. Avec les problèmes de direction assistée [du vendredi] dans mon esprit, nous avons pris une décision nécessaire liée à la sécurité – après consultation avec l'équipe – après l'ES7. Nous devons penser à la sécurité dans notre voiture, mais aussi la sécurité des spectateurs et de tout l'environnement sur la spéciale."



"Ce n'est pas dangereux de piloter sans direction assistée, mais c'est juste extrêmement lourd. Regardez les caméras embarquées sur YouTube et vous le comprendrez. Mais si cela arrive au mauvais endroit et à pleine vitesse, c'est dangereux."



Le Rally di Roma Capitale se tiendra du 14 au 17 septembre, sur des spéciales entièrement asphaltées.