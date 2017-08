Østberg prêt à se battre pour la victoire en Pologne

Mads Østberg est déterminé à revenir dans la lutte sur les six dernières spéciales du Rally Rzeszow, aujourd'hui, en reprenant le temps perdu qui lui a coûté le commandement de cette manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, vendredi après-midi.

Le pilote de championnat du monde menait quand une panne de direction assistée l'a renvoyé à la sixième place du classement général en fin de première étape, à 38 secondes de la tête sur sa Ford Fiesta R5 d'Adapta Motorsport.

“Cela a été une journée difficile pour nous avec quelques soucis de freins le matin qui ont continué après l'assistance, aussi”, a expliqué le Norvégien. “On a découvert que ça venait d'un purgeur cassé dans un des étriers arrière. On a réussi à réparer après la troisième spéciale, mais malheureusement, on a perdu la direction assistée après dix kilomètres dans la quatrième. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on a dû parcourir 14 kilomètres comme ça et on a perdu la tête du rallye. Il semble que la voiture soit réparée maintenant et nous sommes prêts pour demain [samedi]. On occupe la sixième place mais on est prêts à se battre et bien sûr, nous voulons le faire pour une des six premières places.”