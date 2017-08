Plus de victoire facile en ERC2, dit Érdi Jr à Melegari

Tibor Érdi Jr a adressé un avertissement amical à son rival en FIA ERC2, Zelindo Melegari, avant le Barum Czech Rally Zlín.

Melegari a hérité de la victoire de catégorie au Rally Rzeszow après qu'Érdi Jr s'est retiré de la compétition à l'arrivée de la dernière spéciale en raison d'une casse moteur, et détient maintenant une solide avance de 53 points avec trois manches encore à disputer.

C'était la seconde fois en 2017 que Melegari l'Italien profitait de la malchance d'Érdi Jr : il avait aussi pris l'avantage quand le Hongrois avait abandonné sur une liaison au SEAJETS Acropolis Rally en juin, une pièce de la direction ayant cassé alors que ce dernier menait.

Érdi Jr a donc prévenu Melegari qu'il ne le laisserait pas gagner si facilement alors que la course au titre reprend cette semaine en République tchèque.

“Avis aux Italiens : vous ne pouvez pas gagner si facilement”, a dit Érdi Jr en plaisantant. “Dans la spéciale, nous étions les plus rapides, mais l'élément mécanique n'était pas de notre côté. La casse du piston et de la bielle du quatrième cylindre a causé cet abandon, c'est pourquoi il nous faut un nouveau moteur. Le rêve de gagner s'est encore envolé car nous avions été dans la même situation sur le Rallye Acropole en 2014, et nous nous étions dit que cela ne pourrait plus nous arriver de toute notre vie. Mais la vie ne nous a pas laissé pas d'autre chance d'espérer lutter pour le titre. Nous espérons le meilleur pour le reste de la saison.”

Érdi Jr (au centre) serre la main de Melegari après lui avoir concédé la victoire en ERC2 au Rally Rzeszow