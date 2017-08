Podium en ERC Junior pour Mareš et l’ACCR Czech Team à Rzeszów

La deuxième place de Filip Mareš en catégorie FIA ERC Junior Under 27 est un résultat majeur pour l'ACCR Czech Team, qui poursuivait sa campagne européenne 2017 au Rally Rzeszow.

Copiloté par Jan Hloušek, Mareš a réalisé une bonne performance pour obtenir son second podium en ERC Junior U27, son équipier de l'ACCR Czech Team, Dominik Brož, ayant surmonté quant à lui des soucis de boîte de vitesses pour finir sixième de la catégorie.

“Je suis bien sûr satisfait de ce résultat et j'aimerais dire un grand merci à mon équipe et à mon copilote”, a dit Mareš. “La voiture était fantastique, tout s'est bien passé. L'objectif principal était le podium et nous l'avons atteint, donc je suis très content. Je suis impatient d'être au Barum, où j'espère que nous pourrons être encore plus compétitifs.”

Jan Černý était aussi présent pour l'ACCR Czech Team et s'est classé sixième en ERC Junior Under 28, au terme d'un rallye frustrant en raison de problèmes de notes.

Brož, Černý et Mareš vont maintenant se concentrer sur sur leur manche nationale de l'ERC, le Barum Czech Rally Zlín, qui se déroulera du 25 au 27 août.