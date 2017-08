Pourquoi Magalhães est touché mais pas coulé en ERC

Bruno Magalhães a certes perdu la tête du Championnat d'Europe FIA des Rallyes après un difficile Rally Rzeszow, mais il y a de bonnes nouvelles pour le Portugais qui a trouvé un budget pour courir la prochaine manche en République tchèque.

Magalhães a couru sur une base “rallye par rallye” après avoir remporté la manche d'ouverture de la saison, l'Azores Airlines Rally, en avril. Cependant, un score vierge à Chypre et des débuts difficiles en Pologne, où il a terminé neuvième, font qu'il n'est plus en tête de la course au titre, ayant glissé 13 points derrière Kajetan Kajetanowicz qui vise une troisième couronne européenne d'affilée en 2017.

“Nous avons perdu la première place mais nous sommes très proches”, dit le pilote soutenu par SEAJETS. “Cela a été un rallye difficile [en Pologne] mais c'est mieux d'essayer que de rester à la maison à se dire que c'est trop difficile. Zlín sera aussi un rallye difficile pour moi, je ne l'ai couru qu'une fois en 2014 et je n'ai pas d'expérience de ce genre de routes. Mais c'est une bonne chance de continuer à se battre. Ce sera dur mais on verra si on peut prendre quelques points.”

Le Barum Czech Rally Zlín se déroulera du 25 au 27 août.