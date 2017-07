Pourquoi Remennik est toujours sur la brèche en ERC

La première campagne de Sergey Remennik en Championnat d'Europe FIA des Rallyes se poursuit malgré deux résultats blancs consécutifs.

Le Russe dispute la catégorie ERC2 pour sa première saison de compétition internationale mais il a manqué de chance en Grèce et à Chypre, se voyant par conséquent écarté de la course au titre.



Mais avant son cinquième départ de la saison, au Rally Rzeszow la semaine prochaine, Remennik insiste sur le fait que son programme court sur deux saisons.



“Nos plans restent inchangés”, dit-il.“Nous voulons faire tous les rendez-vous ERC en catégorie production et terminer chaque rallye que nous commençons. Malheureusement, nous n'avons pas réussi. Mais, considérant les statistiques de la première partie du championnat, nous avons compris que nous sommes compétitifs et en mesure de finir la saison sur le podium. Ce sera très difficile de se battre pour une victoire mais nous avions prévu deux saisons au départ.”



Après avoir aligné une seule voiture en Grèce et à Chypre, Russian Performance Motorsport sera au grand complet en Pologne où le leader de l'équipe et coach de Remennik, Alexey Lukyanuk, sera de retour après après son accident.



“Je suis très content que l'équipe RPM soit au grand complet”, dit Remennik.“Je suis impressionné par la volonté d'Alexey et incroyablement heureux de sa décision de courir en Pologne. Sans lui, c'était très difficile pour nous sur les deux rendez-vous précédents.”



Photo :Autosportmedia.ru