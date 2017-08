Présentation ERC : Barum Czech Rally Zlín

L'un des plus grands et plus beaux rallyes du calendrier international est devenu plus grand encore avec un record de 37 voitures R5 sur la liste des partants pour le Barum Czech Rally Zlín, la sixième manche du FIA European Championship qui se disputera la semaine prochaine.

Mais, en plus de ce formidable nombre de participants, plusieurs jeunes talents s'attaqueront à l'épreuve en vue d'une belle occasion de progression de carrière à cette occasion.

Le championnat FIA ERC Junior Under 27 est destiné aux pilotes de voitures R2 chaussées de pneus Pirelli, le champion recevant 100.000 euros pour une campagne en ERC Junior Under 28 en 2018 au volant d'une voiture de réglementation R5. Dans le même temps, le champion de l'ERC Junior U28 2017 gagnera comme prix une participation à l'une des manches européennes du championnat du monde au volant d'une voiture WRC l'an prochain. Et ce n'est pas tout puisque le programme d'entraînement ERC Junior Experience se poursuit à Zlín alors que les pilotes engrangeront encore de l'expérience essentielle avant de grimper du niveau national à l'ERC Junior Under 27.

Alors qu'il aborde sa quatrième décennie en tant que manche du championnat d'Europe, le Barum Czech Rally Zlín demeure un événement important en termes de challenges, mais aussi en ce qui concerne l'intérêt des spectateurs et des médias, l'édition 2017 présentant 15 spéciales asphalte très rapides et exigeantes sur 204,25 kilomètres du 25 au 27 août.

LES TEMPS FORTS

*Un record de 37 voitures R5 sont inscrites avec 28 pilotes de la catégorie principale comptant un statut prioritaire en ERC, sur un total de 49 pilotes prioritaires ERC.

*Sur ces 28, sept viseront la victoire dans le nouveau championnat ERC Junior Under 28.

*Sur l'ensemble des catégories, on compte 151 concurrents de 23 nationalités différentes.

*Le Barum Czech Rally Zlín sera encore plus significatif pour Dominik Brož, Jan Černý et Filip Mareš, qui défendront les couleurs de leur fédération de sport automobile nationale avec l'ACCR Czech Team.

*Il y a eu cinq vainqueurs différents lors des cinq premières épreuves de la saison ERC 2017, ce qui signifie qu'une lutte très ouverte est attendue en République tchèque.

NEWS CHAMPIONNAT

*En plus de compter pour l'ERC1, l'ERC2, l'ERC3, l'ERC Junior Under 28, l'ERC Junior Under 27 et l'ERC Ladies' Trophy, le Barum Czech Rally Zlín est aussi une manche du FIA European Rally Championship for Teams, qui a été remodelé cette année avec un seul titre mis en jeu. Le Castrol Ford Team Turkey devance l'Opel Rallye Junior Team après cinq rendez-vous.

*Le double Champion d'Europe Kajetan Kajetanowicz est le nouveau leader de la division principale ERC1 après son podium à domicile en Pologne ce mois-ci, un résultat qui le place 13 points devant l'ancien leader, Bruno Magalhães le Portugais. Si le pilote du LOTOS Rally Team peut conserver son avantage, il deviendra le premier dans l'histoire de l'ERC à gagner le titre trois années consécutives.

*Tibor Érdi Jr était bien parti pour signer une seconde victoire en ERC2 en Pologne, avant une casse moteur à l'arrivée de la dernière spéciale qui a donné les lauriers – et un avantage de 53 points – à Zelindo Melegari.

*Buǧra Banaz garde les commandes en ERC3 après un Rally Rzeszow à problèmes pour Chris Ingram, qui compte dix points de retard sur son rival turc.

*Un second triomphe de Marijan Griebel en ERC Junior Under 28, en Pologne, a permis au jeune Allemand de porter son avance à 41 points. Cependant, avec trois manches encore à courir, la course au volant d'une World Rally Car, pour une manche européenne du championnat du monde 2018, reste très ouverte.

*Le “Finlandais Volant” Jari Huttunen s'est rapproché de Chris Ingram en ERC Junior Under 27, avec sa première victoire de catégorie au Rzeszow.

*Emma Falcón, Tamara Molinaro et Catie Munnings poursuivront leur bagarre pour l'ERC Ladies' Trophy en République tchèque, où elles seront rejointes par Ekaterina Stratieva, ancienne habituée de l'ERC.

INFOS RALLYE

*Le Barum Czech Rally Zlín, qui a 47 ans en 2017, comprend 15 spéciales pour 204,25 kilomètres.

*Après la Spéciale de Qualification à Žlutava dans la matinée du vendredi 25 août, la toujours populaire super spéciale de Zlín lancera vraiment la compétition à partir de 21h30.

*La première étape se poursuivra le samedi 26 août avec neuf spéciales pour 99,62 kilomètres. Celle de Březová, longue de 6,54 kilomètres, se déroulera après le coucher du soleil.

*Après six autres spéciales le dimanche, l'événement prendra fin au square Náměstí Míru de Zlín, à l'endroit même où auront déjà eu lieu les cérémonies de sélection de l'ordre de départ et de départ.

*En plus de la compétition sur quatre roues, une course de moto ouverte à tous les volontaires sera organisée à partir de 16h30 le vendredi 25 août. Plus d'informations sur zlinska-kola.cz.

NEWS PILOTES

*Le leader allemand de l'ERC Junior Under 28, Marijan Griebel, prendra le départ du Barum Czech Rally Zlín dans la foulée d'une participation chez lui en championnat du monde, où l'un de ses rivaux aura été Jan Kopecký, champion d'Europe 2013 et triple vainqueur à Zlín.

*Outre Kopecký, une liste importante de pilotes tchèques de renom viseront les points ERC dans leur pays. Parmi eux figurent Jan Černý, Tomáš Kostka, Roman Kresta, Václav Pech, Pavel Valoušek et Antonín Tlusťák, habitué de l'ERC.

*Alexey Lukyanuk, qui lutte toujours pour retrouver pleinement la forme après un accident en test chez lui en Russie, au mois de mai, va retrouver l'ERC après son énorme crash du Rally Rzeszow. Il était deuxième à Zlín la saison dernière avant un accident éliminatoire dans la dernière spéciale.

*Kajetan Kajetanowicz va prendre son quatrième départ à Zlín. Le meilleur résultat du champion ERC en République tchèque reste une troisième place en 2015.

*La seconde apparition de Nikolay Gryazin à Zlín survient après son abandon sur sortie de route en Pologne, où l'espoir russe avait cependant démontré un excellent rythme et un gros potentiel.

*Les champions de Pologne ancien et actuel Łukasz Habaj et Grzegorz Grzyb courront à Zlín où ils affronteront leur compatriote Jarek Szeja, originaire de la même ville d'Ustron que Kajetan Kajetanowicz, et qui participe au championnat de République tchèque sur sa Ford Fiesta R5 d'Orsák Rally Sport.

*L'espoir slovaque Martin Koči a décroché six podiums en huit rallyes cette année, et va faire sa première apparition de la saison en ERC.

*Dávid Botka va prendre son troisième départ avec sa ŠKODA Fabia R5 nouvellement acquise et engagée sous la bannière du Botka-Tlusťák Racing, voiture privilégiée par l'ancien pilote GT Albert von Thurn und Taxis.

*La victoire de Bryan Bouffier au Rally Rzeszow a replacé le Français dans la lutte pour le titre, alors que le podium de José Suárez en ERC Junior ERC Under 28 a boosté les chances du membre de la Peugeot Rally Academy.

*Le copilote habituel de Kristóf Klausz, Botond Csányi, étant toujours indisponible après leur accident du Rzeszow, le Hongrois a été contraint de déclarer forfait.

*Julian Wagner, petit frère du nouveau venu australien en ERC Junior Under 27 Simon Wagner, va faire ses débuts dans la catégorie en République tchèque.

*Tamara Molinaro a recruté la copilote norvégienne Veronica Engan à la place d'Ursula Mayrhofer.

*Martin Špaňhel, un ex-champion du monde de hockey, sera présent sur une Honda Civic VTi, le présentateur télé Tomáš Hauptvogel pilotera une Opel Adam, et Romain Dumas, ancien vainqueur des 24 Heures du Mans, sera au volant de sa Porsche 997 GT3 dans la catégorie FIA RGT.

EN BREF

1 : Le Barum Czech Rally Zlín a d'abord été une compétition amateur en 1971, le pilote local Jan Halmazňa imposant une ŠKODA 1100 MB. L'épreuve a rejoint l'ERC en 1984 et a fait partie du championnat depuis lors.

2 : Avec cinq succès au scratch à son actif, Jan Kopecký est le pilote le plus victorieux sur ce rallye.

3 : L'usine et le siège du géant de l'industrie pneumatique Continental Barum, sponsor du rallye, accueille le parc d'assistance permanent près d'Otrokovice.

4 : La transformation de Zlín de petite ville en grande cité peut être attribuée à Tomáš Bat’a, qui y a fondé une usine de chaussures en 1894. En effet, son bureau – situé dans un ascenseur – a été conservé au Regional Authority Building 21.

5 : Zlín a été renommée Gottwaldov de 1949 à 1990, du nom du premier président communiste de la Tchécoslovaquie, Klement Gottwald.

LE RALLYE EN 100 MOTS

Toujours au calendrier de l'ERC depuis 2004, le Barum Czech Rally Zlín est basé dans cette ville universitaire de Moravie du Sud, à 300 kilomètres au sud de la capitale tchèque, Prague. C'est une épreuve asphalte unique en raison de la nature bosselée et parfois cassée du revêtement. Pour ajouter au défi, plusieurs spéciales à haute vitesse traversent des forêts et des averses intermittentes sont toujours possibles. Si la météo peut être difficile à prévoir, un grand nombre de fans suit l'action, notamment la super spéciale d'ouverture et nocturne de Zlín. Le rallye a un contrat longue durée avec l'ERC.

L'ESSENTIEL À SAVOIR (horaires en heure locale et sous réserve)

Départ :16h00, vendredi 25 août, Námĕstí Míru/City Square (Zlín)

Arrivée :16h25, dimanche 27 août, Námĕstí Míru/City Square (Zlín)

Quartier général :AK Barum, Hornoomlýnská 3715, 76001 Zlín

Parc d'assistance :usineContinental Barum, Otrokovice

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) :13 (2004-16)

Spéciales :15

Distance chronométrée :204,25 kilomètres (première étape 109,13 km et deuxième étape 95,12 km)

Liaison :483,32 kilomètres

Total :687,57 kilomètres

Surface :Asphalte