Présentation ERC : Rally Rzeszow

Trois points seulement séparent Marijan Griebel et Pepe López alors que le Championnat FIA ERC Under 28 inaugural, réservé aux espoirs pilotant une voiture de la catégorie R5, atteint la mi-saison au Rally Rzeszow la semaine prochaine (du 3au 5 août).

La catégorie représente le dernier palier entre les niveaux national et international, la récompense étant une participation sur une World Rally Car pour le champion. Après deux manches, Griebel l'Allemand et López l'Espagnol comptent une victoire chacun. Mais entre ces deux pilotes nouveaux sur les spéciales asphaltées du sud-est de la Pologne, la lutte est très ouverte avec en prime des rivaux incluant le champion français sur ce terrain, Sylvain Michel, le redoutable irlandais Josh Moffett et l'espoir polonais Tomasz Kasperczyk pour intensifier encore la compétition.



Chris Ingram mène pour sa part la divisionERC Junior Under 27, dans laquelle des jeunes pilotent une autos de la catégorie R2 équipée de pneus Pirelli, après deux victoires consécutives dans sa quête du fonds de 100.000 euros accordés au lauréat. L'espoir polonais Aleks Zawada et l'équipier d'Ingram dans l'équipe officielle Opel, Jari Huttunen, figurent parmi ses rivaux dans une catégorie qui atteint un nouveau record cette saison au Rally Rzeszow avec 13 engagés.



Dans la lutte au classement général duChampionnat d'Europe FIA des Rallyes ERC1, Bruno Magalhães pointe en tête devant le héros polonais et double champion ERC Kajetan Kajetanowicz. Cependant, tous deux vont devoir compter avec Alexey Lukyanuk, remis de ses sérieuses blessures contractées lors d'un accident en test au mois de mai, survenu quelques jours après sa domination au Rally Islas Canarias en ERC.



Bryan Bouffier est un autre prétendant à la victoire. Le Français est un triple Champion de Pologne et quadruple vainqueur du Rally Rzeszow, qui voit le retour en ERC du pilote de championnat du monde Mads Østberg. Zelindo Melegari et Buǧra Banaz mènent l'ERC2 et l'ERC3 respectivement, et le Castrol Ford Team Turkey le championnat Teams.



Le Rally Rzeszow, qui comprend 214,63 kilomètres chronométrés répartis sur 11 spéciales, fait sa seconde apparition en ERC après l'avoir intégré pour la première fois en 2016. Il se déroule sur des d'étroites et sinueuses routes asphaltées dans les contreforts des Carpates, au sud-est de la Pologne, et regorge de passages abrupts comme de fortes descentes. Rzeszów accueille le parc d'assistance, le quartier général et une excitante spéciale en ville.



INFOS RALLYE*Pas moins de 23 voitures de la catégorie reine R5, un record, sont engagées pour la section internationale du Rally Rzeszow, soit 11 de plus qu'en 2016 où l'événement faisait partie du calendrier ERC pour la première fois.

*Au total, 45 pilotes iront à la chasse aux points ERC sur le Rally Rzeszow, dont 96 concourant dans les trois championnats concernés – là encore, 11 de plus qu'en 2016.

*Les championnats ERC Junior Under 27 et Under 28 reprennent au Rally Rzeszow. L'événement est un territoire inconnu pour la plupart des talents émergents et d'excitantes luttes sont attendues.

*Vainqueur d'un rallye de championat du monde, Mads Østberg retrouve l'ERC et sera l'un des prétendants à la victoire au scratch.

*Luca Rossetti, vainqueur en trois occasions du convoité titre européen FIA, est de retour en ERC au volant d'une Toyota GT86 CS-R3 engagée par Toyota Motorsport GmbH.

*Alexey Lukyanuk a récupéré à vitesse grand V de ses blessures contractées dans un accident en test au mois de mai en Russie, et fera son retour en ERC près d'un mois avant la date prévue pour tenter de reprendre sa quête du titre après avoir manqué les deux dernières manches.



INFOS CHAMPIONNAT*Comptant pour l'ERC1, l'ERC2, l'ERC3, l'ERC Junior Under 28, l'ERC Junior Under 27 et l'ERC Ladies' Trophy, le 26e Rally Rzeszow est aussi une manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes pour Teams, qui a été unifié cette année avec un seul titre pour augmenter la compétition.

*Bruno Magalhães mène l'ERC après quatre manches, avec 14 points d'avance sur Kajetan Kajetanowicz qui pourrait devenir le premier pilote à remporter le convoité titre européen FIA trois années consécutives.

*Zelindo Melegari a tiré le profit maximum de l'absence de Tibor Érdi Jr au Rallye de Chypre pour prendre la tête de l'ERC2. Sergey Remennik n'est que cinquième après deux scores vierges en Grèce et à Chypre, mais le Russe sera très menaçant en dépit de son expérience limitée sur asphalte.

*Buǧra Banaz s'est hissé en tête du classement provisoire ERC3 à Chypre, aidant du même coup le Castrol Ford Team Turkey à augmenter son avantage au Championnat d'Europe FIA des Rallyes pour Teams.

*Emma Falcón, Tamara Molinaro et Catie Munnings ont repris leur rivalité dans l'ERC Ladies' Trophy en montant toutes les trois sur le podium lors de leur dernier affrontement, lors du Rally Islas Canarias.



AUTRES NEWS*En plus de compter pour l'ERC, le Rally Rzeszow fait partie des championnats de Pologne et d'Europe Centrale.

*Les organisateurs de ce rallye 100% asphalte ne se sont pas reposés sur leurs lauriers après les débuts de leur épreuve au calendrier ERC en 2016, plusieurs spéciales ayant été remodelées cette année.

*Le parcours du vendredi comprend cinq spéciales pour plus de 100,83 kilomètres, avec une spectaculaire super spéciale dans la ville hôte de Rzeszów. Six spéciales totalisant 113,80 kilomètres sont au menu du deuxième jour.

*Avec ses 24,56 kilomètres, Pstrągowa, courue deux fois le premier jour, est la plus longue spéciale du rallye. Par comparaison, la super spéciale de Rzeszów ne mesure que 4,05 kilomètres.

*L'Université de Technologie de Rzeszów accueille le parc d'assistance permanent. Les cérémonies de départ, d'arrivée et de sélection de l'ordre de départ se dérouleront au centre commercial Millenium Hall.



INFOS PILOTES*Si le Rally Rzeszow est un territoire très bien maîtrisé par Bryan Bouffier, Grzegorz Grzyb et Kajetan Kajetanowicz, les sept autres des 10 favoris ne l'ont jamais disputé auparavant.

*Bryan Bouffier, dont le CV affiche trois titres polonais et quatre victoires au Rzeszow, fait partie des plusieurs pilotes présents et déjà vainqueurs d'un championnat. La liste inclut le double champion d'Europe et héros local Kajetan Kajetanowicz, le triple champion ERC Luca Rossetti, Mads Østberg, deux fois champion de Norvège et vainqueur d'un rallye de championnat du monde, Bruno Magalhães, trois fois titré au Portugal, Sylvain Michel, deux fois champion de France asphalte, le double champion de Turquie et vainqueur du FIA European Rally Trophy 2015, Murat Bostanci, ainsi que Łukasz Habaj et Grzegorz Grzyb, vainqueurs du championnat de Pologne en 2015 et 2016 respectivement.

*L'ancien champion ERC2 Dávid Botka passe de la Citroën DS3 R5, avec laquelle il a débuté la saison, à une ŠKODA Fabia R5.

*Marijan Griebel fait ses débuts sur le Rally Rzeszow, boosté par sa victoire dans le Rallye Lëtzebuerg au Luxembourg, où il a devancé Pepe López dans un doublé des pilotes de l'ERC Junior Under 28.

*Les rangs de l'ERC Junior Under 27, qui montent à 13 voitures pour le Rally Rzeszow, incluent les nouveaux venus Radomír Kupec et Simon Wagner ainsi que Kristóf Klausz, qui prend son premier départ de la saison.

*Jari Huttunen et Tamara Molinaro se sont préparés pour le Rally Rzeszow en prenant part au récent Rallye Weiz en championnat d'Autriche, Huttunen gagnant sa catégorie à la septième place du général.

*Le participant à l'ERC Junior Under 28 Nikolay Gryazin était aussi présent en Autriche – après une participation à un rallye français sur asphalte –, mais il est sorti de la route dans l'ES2 alors qu'il était deuxième.

*Jan Černý a lui aussi bien occupé son temps dans sa République Tchèque natale, avec une troisième place au Rally Bohemia pour le pilote de l'ACCR Czech Team.

*De son côté, José Antonio Suárez, pilote de la Peugeot Rally Academy, a disputé une manche du championnat d'Espagne sur terre durant la pause entre le Rally Islas Canarias et le Rally Rzeszow.

*Albert von Thurn und Taxis poursuit son initiation à l'ERC en Pologne. L'Allemand est un ancien pilote GT et a obtenu son meilleur résultat à Chypre avec une quatrième place.

*L'ex-champion de Pologne Łukasz Habaj dispose d'une Ford Fiesta R5 de remplacement pour le Rally Rzeszow après un début de campagne frustrant en ERC. Un abandon aux Açores, en raison d'une casse mécanique, a été suivi d'un forfait au Rally Islas Canarias après un accident lors des Essais Libres.

*Les frères polonais Jarek et Marcin Szeja font leurs débuts en ERC au Rally Rzeszow. Originaires de la ville d'Ustron, comme le double champion ERC Kajetan Kajetanowicz, ils utiliseront la même Ford Fiesta R5 d'Orsák Rally Sport que dans le championnat tchèque.

*Miko Marczyk et Marcin Słobodzian, pilotes du Subaru Poland Rally Team, lutteront pour les points en ERC2 au Rally Rzeszow. L'équipe a remporté le titre de la catégorie la saison dernière avec Wojciech Chuchała.

*Dariusz Polónski prend son second départ en ERC après avoir marqué des points pour ses débuts lors du Rally Islas Canarias.

*Luca Bottarelli est le premier de trois jeunes pilotes italiens à étendre son expérience à la compétition internationale en ERC, au sein de l'ACI Team Italia de sa fédération nationale. Il pilotera une Toyota GT86 CS-R3 engagée par Motorsport Italia, l'équipe qui aligne Max Rendina en ERC1.



EN BREF1 :Avec quatre victoires à son actif, Bryan Bouffier est le pilote le plus victorieux au Rally Rzeszow. Kajetan Kajetanowicz, qui s'est imposé à deux reprises, a signé son plus récent succès quand le rallye a intégré le calendrier ERC en 2016.

2 :Kajetanowicz et l'autre Polonais pilotant une Ford Fiesta R5, Jarek Szeja, sont tous deux originaires d'Ustron, tout au sud du pays, et le frère et copilote de Szeja, Marcin, vit dans le même immeuble que Kajetanowicz.

3 :L'accident spectaculaire du concurrent de l'ERC Junior Under 28 Tomas Kaspercyk a suscité 1 476.041 vues sur la chaîne YouTube officielle du championnat. Ces images impressionnantes peuvent être trouvées ici :https://www.youtube.com/watch?v=1FXfClBq5MQ

4 :Aleks Zawada a pris le rôle combiné de team manager et de reporter pour ERC Radio quand l'ERC s'est rendu dans sa Pologne natale l'année dernière. Mais il a échangé ses fonctions pour le volant de son Opel ADAM R2, dans sa quête de succès en ERC Junior Under 27.

5 :En plus de la manche ERC, les fans de sport mécanique vivant à Rzeszów ont leur propre équipe de speedway à soutenir. Stal Rzeszów est aussi le nom du club de football de la ville, qui évolue actuellement en troisième division polonaise.



L'ESSENTIEL À SAVOIR (horaires en heure locale et sujets à modifications) Départ :18h00, jeudi 3 août, Millenium Hall (Rzeszów)

Arrivée:17h30, samedi 5 août, Market Square (Rzeszów)

Quartier général:Hotel Hilton Garden Inn Rzeszów, ul. Kopisto 1, Rzeszów

Parc d'assistance:Campus de l'Université de Technologie de Rzeszów, ul. Akademicka, Rzeszów

Apparitions en ERC(depuis la restructuration de 2004) :1 (2016)

Spéciales:11

Distance chronométrée:214,63 kilomètres (100,83 kilomètres vendredi, 113,80 kilomètres samedi)

Liaison :405,28 kilomètres

Total :619,91 kilomètres

Surface :Asphalte

Engagés et itinéraire:https://www.fiaerc.com/event/rally-rzeszow/

Couverture télé:résumés quotidiens, résumé du rallye et magazine Inside ERC sur Eurosport et Eurosport Player, couverture additionnelle sur un certain nombre d'autres réseaux

ERC Radio :direct durant tout le rallye sur FIAERC.com ou via l'application ERC

Résultats, classements, live timing et commentaire écrit :www.fiaerc.com