Retour sensationnel en ERC de Lukyanuk, premier en Qualification

Alexey Lukyanuk a fait un retour sensationnel en Championnat d'Europe FIA des Rallyes avec le meilleur chrono dans la spéciale de Qualification du Rally Rzeszow.

Bien que souffrant encore des suites des sérieuses blessures qu'il a contractées dans un accident en test en Russie début mai, Lukyanuk a couvert les 3,37 kilomètres en 2m04.187s au volant de sa Ford Fiesta R5 du Russian Performance Motorsport.



“C'est sympa de voir ce temps”, a dit le Russe.“J'ai eu quelques problèmes avec la douleur dans la voiture, et la confiance aussi, mais je me sens mieux et c'était très agréable.”



Nikolay Gryazin s'est montré le plus rapide de l'ERC Junior Under 28 avec un bon deuxième temps, devant le pilote de championnat du monde Mads Østberg dont la Fiesta R5 a été réparée après s'être retrouvée en mode traction aux Essais Libres de ce matin.



José Suárez de la Peugeot Rally Academy est quatrième, suivi du champion de Pologne Grzegorz Grzyb, de Pepe López et de Filip Nivette, qui a parcouru la spéciale avec des dégâts du côté gauche de sa voiture après un contact. Sylvain Michel est huitième, bien que n'ayant pas effectué d'essais d'avant rallye.



Le double champion d'Europe Kajetan Kajetanowicz est neuvième, Marijan Griebel complétant le top 10 alors qu'un souci de pop-off valve a repoussé Bryan Bouffier, quadruple vainqueur du rallye, à la 16e place.



Tibor Érdi Jr a été le plus rapide de l'ERC2 et le triple champion d'Europe Luca Rossetti a fait de même en ERC3 et Jari Huttunen en ERC Junior Under 27.



Les 15 pilotes prioritaires ERC les plus rapides sélectionneront leur position de départ pour la première étape de vendredi lors d'une cérémonie au Millenium Hall de Rzeszów à partir de 17h.