Rossetti et Toyota devant en ERC3

Luca Rossetti a donné un parfait départ à son défi au Rally Rzeszow en étant le plus rapide de l'ERC3 dans la Spéciale de Qualification avant la cinquième manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Pilotant une Toyota GT86 CS-R3 engagée par Toyota Motorsport GmbH, le triple champion d'Europe s'est montré 0.33s plus rapide que Jari Huttunen et son Opel ADAM R2 pour pointer en tête des deux roues motrices. “J'ai assuré, cette voiture a vraiment un bon potentiel”, a dit l'Italien.



Dariusz Poloński a été le premier pilote polonais, et Emma Falcón la plus rapide de l'ERC Ladies' Trophy avec le cinquième temps alors qu'Artur Muradian s'est classé 11e pour son premier rallye asphalte.