Rude concurrence pour le Castrol Ford Team Turkey en ERC

Le Castrol Ford Team Turkey est impatient de disputer le Rally Rzeszow la semaine prochaine, lui qui vise le titre Teams en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

L'équipe basée à Istanbul mène avec 45 points d'avance après quatre manches et se prépare pour une grosse lutte en Pologne du 3 au 5 août.



“Grâce à la Grèce et à Chypre, nous nous sommes emparés de la tête du championnat Teams”, dit le Team Principal Serdar Bostanci.“Nous sommes une des quelques équipes à courir à la fois dans les catégories deux et quatre roues motrices, et nous essayons d'utiliser cela à notre avantage. La Pologne sera plus difficile que les rendez-vous précédents car le niveau de la compétition va en augmentant. Mais nous sommes très contents de voir l'ERC attirer des pilotes et des équipes de top niveau, et nous ferons de notre mieux pour être dans le coup. Nous espérons rester en tête du championnat après la Pologne.”



Le Castrol Ford Team Turkey comptera sur les efforts collectifs de Murat Bostanci et Buǧra Banaz, alignés en ERC1 et ERC3/ERC Junior Under 27 (moins de 27 ans) respectivement.