Son crash en Pologne a gêné la préparation de Kupec en ERC

Radomír Kupec admet qu'il ne sera pas aussi bien préparé qu'il aurait voulu l'être pour ses débuts sur le Barum Czech Rally Zlín, cette semaine.

Le Tchèque est sorti de la route pour ses débuts en Championnat FIA ERC Junior Under 27 en Pologne, début août. Et si les dégâts n'étaient pas trop importants sur son Opel ADAM R2, le travail de réparation se poursuit avant sa manche nationale.

“Nous avons beaucoup de travail sur la voiture après l'accident en Pologne”, dit Kupec, copiloté par son compatriote Petr Glössl. “Même s'il n'y avait pas de gros dégâts, il y a beaucoup de conséquences comme un problème de pompe à essence. Ce sera la première fois que je courrai ce rallye et comme je suis très occupé à travailler sur la voiture, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps pour me préparer en regardant des vidéos sur YouTube. Mais j'espère vraiment voir la ligne d'arrivée, c'est le plus important.”