Souvenez-vous quand… Ingram signa sa première victoire en ERC Junior

C'est au Barum Czech Rally Zlín que Chris Ingram a obtenu une première victoire au bon moment durant la saison ERC Junior 2016, qui lui permit de renforcer sa position en tête du championnat.

Après avoir creusé un écart confortable durant l'étape d'ouverture, le Britannique termina avec une avance de 23 secondes. Son rival pour le titre et équipier chez Opel, Marijan Griebel, avait été contraint à l'abandon le premier jour après avoir endommagé la direction dans une profonde corde, mais se montra le plus rapide sur cinq des six spéciales du dimanche pour sauver une cinquième place.

Łukasz Pieniążek signa son meilleur résultat depuis son triomphe du Circuit of Ireland, avec une deuxième place, Nikolay Gryazin surmontant une sortie dans un fossé pour compléter le podium.

Dominik Brož s'assura sa seconde quatrième place de la saison sur son rendez-vous national.

Enfin, le triple champion d'Europe Luca Rossetti démontra le rythme de la Toyota GT86 CS-R3 pour les débuts de celle-ci dans le championnat et son propre retour, terminant deuxième en ERC3 derrière Ingram.