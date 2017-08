Suárez veut remettre sa saison sur de bons rails en ERC Junior

José Suárez est déterminé à prouver son talent et à remettre son défi en Championnat FIA ERC Junior Under 28 sur les rails alors que celui-ci prend la direction des exigeantes spéciales sur asphalte du Rally Rzeszow, cette semaine.

Le pilote de la Peugeot Rally Academy est sixième au classement provisoire après un début de saison frustrant qui aurait dû lui rapporter au moins un podium s'il n'avait rencontré des soucis.



“Après avoir eu des problèmes lors des deux premières courses, un accident aux Açores et des soucis techniques aux Canaries, nous voulons vraiment revenir en compétition et être aussi rapides que possible”, dit l'Espagnol.“Nous savons que nous méritons un bon résultat et allons travailler pour l'obtenir. Nous sommes assez rapides pour viser le podium U28 à chaque course, donc nous allons attaquer dur. Nous aimerions avoir un bon résultat en Pologne.”



Si Suárez doit encore obtenir le succès auquel il prétend, son équipier Pepe López est à trois points du leader de l'Under 27 après sa victoire de catégorie au Rally Islas Canarias.



“Nous sommes très impatients de disputer un nouveau rallye ERC”, dit López.“Nous arrivons avec de très bons souvenirs après notre grande performance des Canaries, et nous essaierons de suivre le rythme des pilotes de tête de la catégorie U28 en Pologne. Je pense que nous sommes maintenant en bonne forme et prêts à courir. Nous savons exactement ce que nous avons à faire. Nous avons des attentes élevées mais nous sommes réalistes car c'est un rallye complètement nouveau pour nous, avec des routes particulières. Nous espérons donc rapporter un bon résultat à Peugeot Sport et continuer à être aussi rapides que nous l'avons été pour l'instant.”