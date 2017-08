Suivez le Rally Rzeszow en direct sur ERC Radio

Le Rally Rzeszow, cinquième manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, débute avec la première de 11 spéciales à 10h50 heure locale aujourd'hui, toute l'action des interviews en direct et l'opinion des experts étant diffusées en live sur ERC Radio.

Les reporters Julian Porter et Chris Rawes seront à l'arrivée de chaque spéciale, le second étant aussi en direct de parc d'assistance de la mi-journée à Rzeszów.



ERC Radio sera en direct à partir de 10h30 aujourd'hui et est disponible via l'application ERC ou sur FIAERC.com.