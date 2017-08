Tel frère, tel frère : Julian Wagner débarque en ERC Junior

Julien Wagner va suivre les traces de son grand frère Simon en passant du niveau national à l'international en disputant le Championnat FIA ERC Junior Under 27.

Wagner l'Autrichien a obtenu un succès considérable dans son pays natal et fait ses débuts en ERC Junior U27 lors du Barum Czech Rally Zlín, cette semaine, après une impressionnante victoire en tant que pilote invité de l'ADAC Opel Rallye Cup sur le Rallye d'Allemagne, le week-end dernier.

Le pilote de 22 ans a expliqué sa décision de s'engager en ERC Junior U27 : “Quand j'ai commencé le rallye, mon plus grand rêve était de piloter en championnat d'Europe ou du monde. Ces deux dernières années, j'ai appris beaucoup dans le championnat d'Autriche et il est temps maintenant de développer mon expérience. La meilleure façon de le faire est l'ERC, pour voir à quel point nous pouvons être proches de l'élite européenne.”

Wagner connait une bonne saison 2017, s'étant assuré du titre autrichien junior à deux épreuves de la fin. Il est toujours en lice pour la couronne nationale deux roues motrices, et pour gagner l'Opel Rallye Cup autrichienne. Sa coéquipière habituelle, Anne Katharina Stein, s'étant engagée avec Catie Munnings sur le Barum Czech Rally Zlín, Wagner a recruté son expérimenté compatriote et ancien navigateur Jürgen Heigl pour l'épreuve asphalte de ce week-end, laquelle le voit passer sur une Peugeot 208 R2.

“Mon objectif pour le Barum est d'être en confiance avec la voiture aussi vite que possible”, dit Wagner, qui cite Colin McRae comme inspirateur. “Je n'ai jamais piloté la 208 R2 avant, c'est mon deuxième rallye international, donc il est important d'observer combien nous pouvons aller vite sur les routes bosselées de République tchèque, qui sont aussi nouvelles pour moi.”

Sur sa relation avec son frère Simon, qui sera au volant d'une autre Peugeot 208 R2 à Zlín, Wagner déclare : “Comme il connait déjà la voiture, l'équipe, les pneus Pirelli et aussi les spéciales pour avoir couru le Barum l'année dernière, nous ne voulons pas nous comparer au début mais à la fin du rallye, peut-être pourra-ton rouler à la même vitesse que Simon, bien qu'il soit important pour moi de me sentir ben dans la voiture et de faire autant de kilomètres possible sans commettre d'erreur. On apprend de nos erreurs et il peut me donner beaucoup d'informations sur la Peugeot, pour trouver le set-up de base, et sur les routes à Zlín.”

L'ERC Junior U27 est destiné aux pilotes nés le 1er janvier 1990 ou après, courant sur des voitures R2 en pneus Pirelli. Les compétiteurs comptabilisent leurs quatre meilleurs résultats sur un total possible de six, et le champion recevra 100.000 euros à utiliser pour une campagne en ERC Junior U28 l'année prochaine – cette fois au volant d'une R5. Stéphane Lefebvre, Emil Bergkvist et Marijan Griebel figurent parmi les lauréats les plus notables de l'ERC Junior.