Tomaszczyk est de retour et espère rester (en ERC)

Jerzy Tomaszczyk saisira une opportunité de rêve de remettre sa carrière prometteuse fermement sur de bons rails en disputant la catégorie FIA ERC3 sur le Barum Czech Rally Zlín, qui débute vendredi avec la première des 15 spéciales.

Le Polonais de 29 ans n'a pas couru du tout en rallye cette année mais va disputer la spectaculaire épreuve asphalte sur une Ford Fiesta R2 engagée par le Castrol Ford Team Turkey, s'étant assuré du soutien de ProfiAuto, Kowala Odlewnia Metali Kolorowych, Do or Die, OkularyMarkowe.pl, Pirelli et Rallylab.

“Pas mal de temps s'est écoulé depuis ma dernière course, c'est un fait, mais quand il y a une chance de revenir, on ne peut imaginer meilleur endroit pour le faire qu'au Barum”, dit Tomaszczyk. “Grâce au Castrol Ford Team Turkey et à mes sponsors, j'ai une chance d'être performant sur un rallye suivi par des milliers de gens. J'étais très compétitif ici l'année dernière, au volant d'une Opel Adam. Bien sûr, l'expérience de 2016 compte, mais je reste humble. Cette année, ma tâche est un peu différente. L'équipe turque mène le championnat FIA ERC Teams, donc je vais me concentrer sur le fait d'inscrire un maximum de points pour eux plutôt que de saisir chaque opportunité de me battre avec les rivaux. Je veux dire merci à tous ceux qui ont rendu possible ma présence ici.”

Tomaszczyk est originaire de la ville frontalière de Cieszyn, à 90 kilomètres de Zlín, et fut un temps considéré comme l'un des plus brillants espoirs du pays, mais un manque de financement a altéré sa progression. Néanmoins, il a impressionné lors d'une campagne en German Opel Rallye Cup il y a deux ans, avant de se classer deuxième de la version tchèque en 2016. Sa connaissance de la Ford Fiesta R2 remonte à 2012, quand il disputait le Polish Castrol Edge Trophy, et son association avec le constructeur M-Sport et sa filiale polonaise comprend des périodes passées comme mécanicien et pilote d'essais.