Un accident précoce en ERC ne ralentira pas Klausz

Kristóf Klausz est persuadé que son accident sur le Rally Rzeszow ne va pas l'arrêter dans sa campagne en FIA ERC Junior Under 27.

Le pilote hongrois est sorti lors de la première spéciale lors de son retour en ERC. Alors que sa Peugeot 208 R2 a subi d'importants dégâts, Klausz a expliqué que le moteur et la boîte de vitesse n'ont pas besoin d'être remplacés avant le Barum Czech Rally Zlín à la fin du mois.



"Le châssis pose problème mais le moteur et la boîte de vitesse sont ok pour le prochain rallye",a expliqué Klausz."C'était un virage à droite, et la vitesse était trop élevée. Nous n'avons pas pu tourner sur une jonction et nous sommes sortis dans un champs et nous sommes partis en tonneaux deux ou trois fois. Nous avions essayé de faire un bon résultat et ma vitesse avant l'accident était bonne mais peut-être trop élevée."