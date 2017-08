Un excellent Gryazin domine l’ERC Junior Under 28

Nikolay Gryazin a signé le meilleur temps du championnat FIA ERC Under 28 dans la Spéciale de Qualification du Rally Rzeszow – et a révélé ensuite qu'il aurait pu être le plus rapide de tous.

Le jeune Russe a signé le deuxième temps du scratch derrière Alexey Lukyanuk mais rapporté qu'il avait perdu du temps dans la spéciale de 3,37 kilomètres.



“J'ai fait quelques erreurs dans les virages lents et perdu une seconde”, a dit le pilote Sports Racing Technologies.“On a essayer de préserver les pneus.”



Derrière Gryazin, l'Espagnol José Suárez de la Peugeot Rally Academy a réalisé un beau deuxième temps en ERC Junior U28, suivi de son équipier et compatriote Pepe López qui a subi une crevaison à l'avant gauche.



Sylvain Michel, Marijan Griebel, Jan Černý, Josh Moffett et Tomasz Kasperczyk ont complété le classement de l'ERC Junior U28.