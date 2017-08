Un gros contingent de 37 voitures attendu au Barum Czech Rally Zlin en ERC

Pas moins de 37 voitures sont engagées pour le Barum Czech Rally Zlín la semaine prochaine, à l'occasion de la sixième manche du FIA European Rally Championship.

Parmi celles-ci, 28 concurrents avec un statut prioritaire ERC, sept visant la victoire en ERC Junior Under 28, et 13 qui tenteront de s'imposer en ERC Junior Under 27.



Au total, 49 équipages (un record cette saison) chasseront les points en ERC sur cette épreuve sur asphalte, qui se tiendra du 27 au 29 août.



Le double champion, et nouveau leader du championnat Kajetan Kajetanowicz sera la tête d'affiche avec le champion ERC 2013 Jan Kopecký, tout comme Bruno Magalhães, Alexey Lukyanuk et Bryan Bouffier.



Marijan Griebel mènera le contingent ERC Junior U28, alors que Chris Ingram sera le chef de file de l'ERC Junior U27, et ERC3. Zelindo Melegari occupe la première place de l'ERC2. Cliquezicipour retrouver la liste complète des engagés.