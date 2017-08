Un Moffett confiant retrouve l’ERC Junior

Josh Moffett va retrouver le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, en Pologne cette semaine, confiant dans le fait d'obtenir plus de succès en ERC Junior Under 28.

Deuxième de la catégorie pour l'ouverture de la saison à l'Azores Airlines Rallye, Moffett a manqué la manche suivante, le Rally Islas Canarias, mais il est de retour pour le Rally Rzeszow, du 3 au 5 août, sur sa Ford Fiesta R5 du Combilift Rallying.



“Depuis les Açores, j'ai bien fait quelques rallyes chez moi en Irlande mais j'ai eu un gros accident au Monaghan Stages en avril, alors j'en ai raté quelques autres et il m'a fallu un peu de temps pour retrouver la confiance”, explique Moffett.“Mais j'ai fait un rallye à Sligo en juillet où j'étais à nouveau dans le rythme, et j'ai fait un test aujourd'hui en Pologne.”



Comme la plupart de ses rivaux en ERC Junior Under 28, Moffett fera ses débuts sur le Rzeszow à partir de jeudi.



“N'ayant jamais fait ce rallye avant, je dois me fier à YouTube pour avoir une idée des spéciales, donc c'était bien qu'il soit déjà en ERC l'année dernière”, dit-il.