Un week-end parfait en ERC met Griebel en confiance pour sa sortie en mondial

Le bon mois de Marijan Griebel à l'occasion lors de sa manche à domicile du championnat du monde après un "week-end parfait" en Pologne début août.

Griebel a remporté le FIA ERC Junior Under 28 lors du Rally Rzeszow et sera de retour au volant de sa ŠKODA Fabia R5 de l'équipe BBR lors du Rallye Deutschland du 17 au 20 août, où il visera la victoire en WRC2.



Revenant sur son succès en Pologne, Griebel commente : "Ce fut le week-end parfait pour moi. J'étais un peu déçu en Espagne car les choses ne se sont pas déroulées comme nous l'espérions mais c'était tellement plaisant de rouler sur ces spéciales. Nous n'avons fait aucune erreur, Stefan a fait un travail parfait et la voiture était géniale. Les choses vont de mieux en mieux à chaque fois, et la saison est vraiment bonne jusque-là. L'objectif principal [en Pologne] était de remporter la catégorie ERC Junior Under 28, ne pas faire d'erreur et me concentrer pour rouler à mon rythme."