Une victoire à domicile est toujours jouable pour Kajetanowicz

Kajetan Kajetanowicz prend le départ de la dernière étape de sa manche nationale du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, en Pologne, avec une nouvelle victoire encore à sa portée.

Le pilote du LOTOS Rally Team pointe à 15.6s de l'autre Ford Fiesta R5 de Bryan Bouffier alors que six spéciales restent à disputer ce samedi. Le Français est un quadruple vainqueur du Rzeszow, alors que Kajetanowicz s'y est imposé à trois reprises.

“Je suis content de me battre devant sur ce rallye, devant mon public national”, a dit ce dernier, double champion ERC. “Ils me donnent de la force et un peu de vitesse en plus.”

“Je ne ressens aucune pression, même si je l'avais un peu craint. Cela a été une dure journée pour nous et notre voiture [vendredi]. C'était difficile de rester concentré par des températures aussi élevées, et les spéciales étaient exigeantes pour la voiture. Plein de sauts, de très grosses charges, en général beaucoup de grip mais aussi quelques endroits glissants.”

“On a fini cette première journée dans le top 3 et il y a de quoi être content. On poursuit notre but principal qui est de nous battre avec Bruno Magalhães, notre adversaire au classement de l'ERC. C'est mon principal rival et le plan est d'être devant lui. On attaque à 100% mais je veux être rapide car je suis dans mon pays. J'espère que demain [samedi] se déroulera aussi bien qu'aujourd'hui et que les fans croiseront les doigts pour nous, pour nous soutenir comme ils l'ont fait aujourd'hui.”