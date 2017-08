Zawada : Des victoires sont cruciales en ERC Junior Under 27

Seule une victoire satisfera le héros local Aleks Zawada pour la reprise de sa chasse au titre FIA ERC Junior Under 27, lors du Rallye Rzeszow cette semaine.

Zawada s'est classé deuxième de la catégorie pour l'ouverture de la saison à l'Azores Airlines Rallye, mais a été privé d'un second podium par une casse mécanique au Rally Islas Canarias.



Avant la manche asphalte qui se déroulera du 3 au 5 août, Zawada est deuxième au classement, à 38 points du leader Chris Ingram qui a remporté les deux premiers rallyes de l'année.



“Ce rendez-vous est doublement important pour moi”, dit le Polonais né à Londres.“Non seulement c'est mon premier rallye ERC en Pologne où je suis éligible pour le championnat ERC, mais il est aussi important que je réduise l'écart avec Chris Ingram. Je ferai du mieux que je peux pour cela et pour être sur la plus haute marche du podium.”



“La deuxième et la troisième places sont sympas mais je vise désormais plus que jamais des victoires. J'ai disputé quatre fois ce rallye et j'y ai connu quelques-unes de mes plus grosses sorties de route. Je considère n'avoir l'expérience que d'une des spéciales, ce qui ne va pas être l'avantage que j'espérais, d'autant que je n'étais présent que comme team manager l'année dernière.”



Zawada court sur une Opel ADAM R2 engagée par la structure familiale MSZ Racing. Un autre Polonais, Grzegorz Dachowski, sera son copilote.