Zawada reste dans la course au titre

Aleks Zawada a fait son retour dans le championnat FIA ERC Junior Under 27 lors du Rally Rzeszow, sa manche à domicile de la série destinée aux jeunes pilotes.

Zawada, qui avait également décroché un podium sur le Azores Airlines Rallye début avril, demeure solidement en lice pour les 100'000€ de récompense offerts au futur champion.



Après sa troisième place en Pologne, le pilote de l'Opel ADAM R2 du MSZ Racing a déclaré :"Un podium est toujours un bon résultat. J'espérais un peu plus avant l'épreuve, mais le rallye était extrêmement difficile. Nous avons donné notre maximum et nous sommes vraiment satisfaits. J'espère avoir fait un bon travail pour mes partenaires et les fans polonais. Nous avons eu quelques problèmes avec les freins, je ne pouvais donc pas rouler aussi vite que j'aurais voulu. J'espère que nous pourrons le refaire l'an prochain."



Après trois manches, Zawada est troisième au classement de l'ERC Junior Under 27, avec 21 points de retard sur le leader Chris Ingram.