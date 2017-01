Challenge International de Paris 2017 (CIP) – Faites place aux meilleurs challengers mondiaux d

En effet, tous les meilleurs escrimeurs du monde entier seront au rendez-vous pour ce 21 et 22 janvier 2017 au STADE PIERRE DE COUBERTIN 82 avenue George Lafont, 75016 – Paris pour disputer le fameux trophée Christian d’Oriola.

La compétition se déroulera pendant deux jours : les épreuves individuelles pour le 21 janvier 2017 et les épreuves par équipe le 22 janvier 2017. Ces deux jours réuniront les escrimeurs mondiaux hors pair qui, avec leur talent respectif, tenteront de décrocher la victoire.

Pour ce challenge International 2017, il y aura 24 pays qui participeront au tournoi, à en citer quelques-uns comme :

• L’Algérie représenté par : DJITLI Roman, HEROUI Salim, MABED Yanis Baptiste et SINTES Hamid

• La Belgique par : CRNJAK Tom, DE GREEF Stef, LECOCQ Hans Joachim et NAVAS Miguel

• Le Brésil par : MAROSTEGA Pedro, MARQUES Henrique, PERRIER Ghislain et TOLDO Guilherme

• Le Canada par : BRODEUR Marc-Antoine, BROSZUS Blake, KARBONOWSKI Kamil et VAN HAASTER Maximilien

• La Chine avec : CHEN Haiwei, MAO Bennian, SHI Jialuo et WANG Runping

• La France avec : CADOT Jeremy, LE PECHOUX Erwan, LEFORT Enzo et TONY HELISSEY Jean-Paul

• L’Allemagne avec : JOPPICH Peter, KAHL Alexander, KLEIBRINK Benjamin et SANITA Andre

• L’Italie avec : AVOLA Giorgio, FOCONI Alessio, GAROZZO Daniele et NISTA Lorenzo

• Le Japon avec : MATSUYAMA Kyosuke, SAITO Toshiya, SHIKINE Takahiro et SUZUMURA Kenta

Les compétiteurs seront nombreux et proviennent des quatre coins du globe. Parmi eux l’américain Race IMBODEN, double tenant du titre. On retrouvera également les prouesses du champion olympique italien Daniel GAROZZO. À ne pas rater également les épreuves par équipe durant lesquelles l’équipe française qui a remporté la médaille d’argent à Rio essayera de remporter le titre!