Championnat du monde d’escrime Leipzig 2017 – les résultats des finales de ce jour

Les différents duels à l’Aréna de Leipzig ont fait crier les fans qui ont suivi de près ce championnat. Plusieurs sont venus voir et supporter leurs compatriotes et les résultats restent émouvants.

Des déceptions pour le pays hôte

Pour le sabre en individuels, les allemands n’ont pas resplendi. C’est en 16ème de finale que l’allemand Max HARTUNG a été éliminé par le hongrois Andras SZATMARI d’un score de 15 à 11.

Même cas également pour Matyas SZABO, qui s’est fléchi face à l’israélien Kostiantyn d’un score de 15 sur 11. Le favori « number one » du classement de la FIE, Aron SZILAGYI de l’Hongrie, est également tombé en 16ème face au russe Kamil IBRAGIMOV d’un score de 12-15. Pour cette discipline, les hôtes se contentent donc de ces résultats.

En 8ème, nous pouvons trouver les coréens, la Russie, l’Italie, la France, la Hongrie, et à la surprise de tous, l’israélien « Kostiantyn VORONOV ». Mais ce dernier a laissé sa chance au 16ème face à l’hongrois. Les demi-finales ont ensuite étalé des scores très serrés : le russe Kamil IBRAGIMOV a chuté face au coréen Bongil GU de 10-15, et le français Vincent ANSTETT a échoué contre l’hongrois Andras SZATMARI. Ainsi, la finale était pour le hongrois et le coréen. Mais le champion en titre revient à SZATMARI qui a devancé son adversaire en marquant 15/11. Bravo à la Hongrie !

Inna, numéro un du classement FIE

Les duels en fleuret pour les femmes étaient serrés. Et la chance n’a pas soutenu les allemandes pour ce championnat : Anne SAUER était la seule sur le tableau de 8 après avoir été vaincue par la française Ysaora THIBUS.

En effet, pour la première demi-finale, c’était l’italienne Arianna ERRIGO qui jouait contre la russe Inna DERIGLAZOVA. Pour le deuxième match, Ysaora THIBUS de France est sortie perdante face à l’italienne Alice VOLPI de 12-15. DERIGLAZOVA et VOLPI se sont fortement battues, mais la russe a su démontrer sa performance jusqu’au bout avec un total de 80 points.

L’italienne a pourtant pu accumuler 65 points. Encore pour cette fois, DERIGLAZOVA tient son titre de championne du monde en fleuret et garde ainsi son premier classement à la FIE. Félicitation à la Russie !