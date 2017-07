Championnat mondial Leipzig 2017 – la première journée des compétitions en équipe

Elles vont devoir montrer leur talent et leur savoir faire en équipe pour obtenir la meilleure place dans ce championnat du monde d’escrime. Cependant, l’on peut voir déjà que l’Italie et l’Amérique sont les grandes favorites de ce tournoi de haut niveau. Mais au top 3 s’ajoutent soit les coréens, soit les russes. Pour cette saison, les hongrois ont fait une surmontée redoutable, reste à savoir …..

Les fleurettistes françaises à la 5ème place

La France a devancé largement l’équipe canadienne pour l’obtention de la 5ème place pendant le match du fleuret. Par ailleurs, l’équipe hôte affrontait les russes pour avoir le bronze. Les allemandes étaient abattues d’un score très écarté de 16 points. Sinon, les italiennes et les réprésentantes de l’Amérique étaient les deux équipes finalistes de cette discipline.

Les fleurettistes italiennes ont ramassé de justesse l’or et les médailles d’argent sont donc destinées cette fois-ci aux États-Unis vu le score de 45-25. Dans le classement général de ce championnat mondial Leipzig 2017, le top 3 montre l’Italie, les États-Unis et la Russie. On retrouve ensuite l’Allemagne, puis la France et le Canada. La performance de la solidarité de l’équipe s’est fortement manifestée dans l’Aréna de Leipzig.

Une aubaine pour la Corée

Pour le sabre masculin en équipe, la troisième place revient à l’Italie qui s’est fortement battue contre les américains avec un score de 45-40. Quant à la finale, c’était l’image du team coréen versus team hongrois. Évidemment, les résultats étaient prévisibles, vu les performances des sabreurs coréens. Ils ont pu accumuler 128 points en tout et son adversaire – 104.

En effet, la Corée est donc l’équipe championne en titre pour cette discipline et a obtenu, bien évidemment, les médailles d’or y afférentes. Par ailleurs, pour ce championnat du monde Leipzig 2017, la France avance à la 7ème place. Cette prestation dépasse largement les derniers classements où elle se trouvait en 10ème position.

Devant la Russie et le pays d’accueil, et derrière l’Iran et la Roumanie, l’équipe française du sabre masculin peut être ainsi fière d’elle, et espère avoir une meilleure position pour les prochains championnats du monde. Nous pouvons trouver l’équipe japonaise à la 15ème position et l’équipe canadienne au devant de cette équipe.

Bref, cette première journée des compétitions en équipe s’avère compromettante. L’Italie reste toujours dans le top 3 que ce soit pour la discipline du fleuret féminin ou sabre masculin. Par contre, la France n’a guère brillé que ce soit en individuels ou en équipe. Il en est de même pour les allemands, qui n’ont gagné jusqu’à ce jour aucune médaille. Pour demain 25 juillet, le centre sportif de Leipzig accueillera l’épée masculine et le sabre féminin en équipe.