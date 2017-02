La coupe du monde Juniors de sabre masculin – la Russie s’est démarquée

Cette 35è compétition mondiale de la classification Junior témoigne encore de remarquables stupéfactions avec des athlètes compétents perpétuellement prêts à réaliser de modernes performances.

Cette aventure regroupe 141 athlètes juniors mondiaux en sabre, dont les compositions individuelles se sont déroulées le 11 février, tandis que les épreuves par équipes avec la participation de 21 équipes au total se sont tenues le Dimanche le 12 Février.

Tous les participants se sont préparés dur pour cette compétition. En effet, le comptage des points en championnat du monde est différent par rapport aux autres championnats. Pour ne pas dire seulement des compétitions par équipes, dont les points en mondial rapportent le double.

La distribution des points individuels est à 2.5 de coefficient pour les championnats du monde contre 1.5 de coefficient pour les grands prix. Vue l’importance d’un tel tournoi donc, cette compétition de classification est cruciale pour les participants mais aussi pour les pays représentés qui ont mobilisé nombreuses ressources afin d’acquérir les meilleurs résultats possible.

La russie médaillée d’or

L’escrimeur russe Vladislav POZDNYAKOV a décroché la médaille d’or dans les épreuves individuelles lors de la dernière étape de cette coupe du monde junior, après avoir battu en finale le tunisien Fares FERJANI avec un score de 13-15. Ferjani s’était qualifié en battant en demi-finale l’allemand Lauren Kambaf (15-8).

Il a éliminé au premier tour le français Patrice Sébastien (15-14) avant de s’imposer au deuxième tour face à l’espagnol Inaki Bravo (15-7).

Les sabreurs russes GLADKOV Andrey, KOSTENKO Anatoliy, LOKHANOV Konstantin et SHIRSHOV Vasiliy ont remporté la victoire contre les athlètes italiens CARANTI Gherardo, CAVALIERE Dario, DREOSSI Leonardo et NERI Matteo. Ils ont pu cumuler respectivement un total de 64 et 52 points.