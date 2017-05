Le britannique Kruse est sorti victorieux au Grand Prix Shanghai 2017

Les escrimeurs ont, en effet, montré respectueusement leur talent. Les duels étaient complètement émouvants et ont fait ravir les spectateurs. Pour celui de la catégorie masculine, les préliminaires ont été organisés le 20 mai.

Et c’était aujourd’hui que les divers matchs d’élimination se sont tenus. Les demi-finales et la finale ont eu lieu également ce dernier jour à partir de 16h30 (heure locale à Shanghai). Le stade de Jin An Gym au numéro 123 de la rue Nyan, à Jing, a créé les meilleurs suspens en attente des résultats de la compétition.

Les pistes de Jin An Gym ont reçu les grandes étoiles de l’escrime

En tout, 133 escrimeurs ont démontré leur talent pour la plus grande mérite. Une vingtaine de candidats chinois se sont inscrits pour essayer d’atteindre le sommet. Mais, hélas, ils n’ont pas pu briller malgré leurs efforts. C’est à la table 16 que l’on retrouve le dernier candidat chinois Haiwei CHEN, qui a chuté contre le coréen Jun HEO d’un score de 15 à 8. Bien que les candidats hôtes aient échoué, tous les escrimeurs ont donné des duels extrêmement chauds pour cette dernière journée du Grand Prix.

La médaille d’or pour la Grande-Bretagne

Les matchs des quarts ont réellement surpris les spectateurs. Par ailleurs, les deux demi-finales se sont succédées sur la piste Westgate. L’italien Alessio FOCONI et le russe Dmitry ZHEREBCHENKO se sont affrontés lors de la première demi-finale : c’est FOCONI qui était sorti vainqueur.

La deuxième demi-finale, entre le français Erwan LE PECHOUX et le britannique Richard Kruse, était tellement serré que finalement, KRUSE était sorti finaliste. Ce dernier a largement gagné contre FOCONI et remporté ainsi la médaille d’or avec un total de 48 points. L’italien a donc eu 39 points en tout, tandis que LE PECHOUX et ZHEREBCHENKO tiennent tous les deux l’égalité (30 points).