L’équipe française d’épée championne du monde

Mais cet avant dernier jour du Championnat du monde d’escrime 2017 est bien prometteur pour ce pays, car les efforts sont au rendez-vous. A noter que c’est la Russie qui a fortement brillé pour matchs en individuel en récoltant trois médailles d’or.

La troisième médaille d’or d’Italie

A 17h35, pour le sabre féminin, l’Italie a affronté la Corée. En devançant l’équipe coréenne de 18 points (45-27), Irène VECCHI, Rosella GREGORIO, Martino CRISCIO, et Loretta GULOTTA deviennent championnes du monde en titre pour cette saison d’escrime 2017. L’Italie en est donc à sa troisième médaille d’or. Par ailleurs, les sabreurs français sont à la troisième place avec 80 points au total. Sinon, les allemandes ont abandonné durant le match contre les biélorusses et restent en 16ème position.

La médaille d’or tant attendue pour la France

Rappelons que pour l’épée masculine individuelle, c’est Paolo PIZZO qui a remporté la victoire contre l’estonien Nikolai NOVOSJOLOV. Pour l’épée en équipe, on retrouve l’Italie à la cinquième place, la Hongrie à la quatrième et les bronzes pour la Russie.

La finale s’est tenue ce jour à 18h25 entre l’équipe française et celle de la Suisse. Enfin, une lueur pour ces deux pays qui n’ont jamais gagné ni l’or ni l’argent jusque là. Mais pour cette fois, la France a bien mérité la médaille d’or. Un grand bravo à Daniel JERENT, Ronan GUSTIN, Jean MICHEL et Yannick BOREL pour avoir levé si haut le drapeau tricolore. Le score serré de ce soir s’est arrêté à 45-43, et a ainsi offert l’argent à la Suisse. Quant à l’équipe allemande, on la retrouve un peu loin dans le classement (à la 15ème position).

Pour demain, 26 juillet 2017, dernier jour de ce Championnat mondial d’escrime, les disciplines restantes sont l’épée féminine et le fleuret masculin. Les surprises vont s’enchaîner et les classements peuvent toujours être bouleversés à la surprise de tous …