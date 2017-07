Les épéistes estoniennes sacrées championnes du monde

Troisième jour des matchs en équipe, c’est également la journée de clôture du championnat. Le début des compétitions des hommes était à 8h30 (heure locale) ce jour, suivies par celles de la catégorie féminine à 10h. Les derniers matchs étaient impressionnants, et l’Aréna de Leipzig n’a pas manqué d’animations.

Encore une victoire méritée pour les italiens

Nombreux sont ceux qui ont suivi de près ces derniers matchs par équipe. En effet, 16 équipes mondiales étaient présentes pour le fleuret masculin. L’Allemagne, après de grands efforts, s’est classée à la cinquième position devant la Corée.

Le bronze a été attribué à la France après avoir battu la Russie d’un score de 45-37. Quant à la finale, elle s’est tenue vers 18h50 entre l’Italie et les États-Unis. Après une dure épreuve, les fleurettistes italiens se sont procurés la médaille d’or et les USA ont, bien évidemment, obtenu la médaille d’argent. Cette victoire a donc permis à l’Italie d’épargner quatre médailles d’or durant cette compétition de haut niveau, tandis que la Russie en a obtenu trois.

Émergence de surprise pour l’épée féminine

Pour le dernier affrontement de ce grand tournoi international d’escrime 2017 à Leipzig, les regards étaient fixés sur les favorites de ce championnat : l’Italie, la France, la Russie ou encore la Corée. Mais, les paris étaient tombés à l’eau.

Pour l’épée féminine, la France est classée 6ème , on retrouve la Russie à la 8ème et l’Italie au 9ème rang. Le pays hôte, quant à lui, a gagné la 5ème place. Et le bronze revient de justesse à la Pologne pour un total de 80 points devant l’équipe coréenne (72 points).

Et les finalistes, inattendues, se sont battues sur le podium à 18h : un match entre les chinoises et les estoniennes. Finalement, l’Estonie est sortie victorieuse après avoir vaincu son adversaire de 45 à 33. Félicitations !