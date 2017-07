Les vainqueurs du jour – l’Ukraine et l’Italie

Après les compétitions en sabre pour les hommes et en fleuret féminin qui se sont tenues hier, les résultats des duels de l’épée du genre masculin et du sabre féminin sont sortis pour ce samedi.

Entorse accidentelle de la strasbourgeoise Sara BALZER

Dans l’après-midi de cette journée du 22 juillet, au centre sportif de Leipzig, lors des huitièmes de finale, en plein match, la française Sara BALZER a eu une entorse soudaine du genou lors d’un faux mouvement. Après les premiers soins d’urgence sur place, la sabreuse a repris la compétition, mais après deux touches, elle s’est arrêtée définitivement.

Et pourtant, elle a mené le duel de 8 à 5 face à l’italienne Irène VECCHI. Cette dernière, par coup de chance, est remontée donc en quart de finale, et a affronté l’allemande Anna LIMBACH, qu’elle a devancé d’un score de 15-11. Et toujours par cette forte conviction de gagner, VECCHI est arrivée donc en demi-finale. Mais, par un score très serré de 14-15, elle s’est arrêtée en demi-finale et c’est son adversaire Azza BESBES de Tunisie qui est montée en finale.

Trois japonaises en quart de finale

Dans ce championnat du monde à Leipzig 2017, les japonaises se sont fortement étincelées. Elles sont au nombre de 3 arrivées au quart : Shihomi FUKUSHIMA, Misaki EMURA et Norika TAMURA. Mais malheureusement, leurs chemins se sont arrêtées toutes là et aucune n’est parvenue en demi-finale.

La première a cédé la place à la tunisienne BESBES de 15 à 9, la seconde est tombée face à la française Cecilia BERDER de 15-10 et la troisième a perdu sur un score de 15-9 face à l’ukrainienne Olga KHARLAN. Pour la deuxième demi-finale, c’est donc cette dernière qui s’est battue contre BERDER où KHARLAN est sortie victorieuse avec un score de 15 à 10. Ainsi, les finalistes étaient BESBES contre KHARLAN. Pour ce face-à-face, la médaille d’or revient largement à l’Ukraine dont le score final est de 15/5.

Espoir de l’Allemagne sur Schmidt, effondré…

Les allemandes n’ont point été entendues ce jour. Heureusement, pour l’épée de la catégorie masculine, c’est le jeune allemand Richard SCHMIDT qui est parti le plus loin. Il est tombé, malheureusement, en demi-finale, face à l’italien Paolo PIZZO de 15 points à 10.

Même score également pour le hongrois Andras REDLI contre l’estonien Nikolai NOVOSJOLOV, qui a laissé la victoire à ce dernier. Et pendant la phase finale, le duel s’est tenu avec beaucoup de suspense : NOVOSJOLOV (le troisième au classement FIE) vs PIZZO (le deuxième de ce même classement). Très formidable match et très acclamé par le public, ils se sont séparés d’un score de 15 à 13 en faveur de l’italien. Congratulations to Italy !