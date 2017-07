Pas de finale pour le fleuret français

L'équipe de France masculine de fleuret, vice-championne olympique en titre, affrontera la Russie, sacrée aux JO-2016 à Rio, pour la médaille de bronze aux Championnats du monde d'escrime à Leipzig (Allemagne), mercredi, lors de la dernière journée de compétition.

Battus en demi-finale par le grand rival italien 45 touches à 35, Erwann Le Pechoux, Jérémy Cadot, Enzo Lefort et Jérémy Mertine tenteront d'apporter une sixième et dernière médaille pour l'escrime française dans le centre-est de l'Allemagne.

Les épéistes bleues Auriane Mallo, Lauren Rembi, Laurence Epée et Coraline Vitalis ont été battues en quarts de finale par la Corée du Sud (40-38) et disputeront la 5e place contre l'Allemagne.

Depuis le début de la compétition, les escrimeurs français ont décroché l'or avec les messieurs de l'épée par équipes et le bronze avec les sabreuses par équipes, la fleurettiste Ysaora Thibus et les sabreurs Vincent Anstett et Cécilia Berder en individuel.