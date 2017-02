Bridgestone dans la course au titre

Bridgestone renforce son implication en championnat du monde FIM EWC. Déjà engagé auprès de l’équipe japonaise F.C.C. TSR Honda, Bridgestone est désormais aussi l’équipementier du YART Yamaha Official EWC Team.

Le manufacturier japonais, leader mondial du pneumatique, fait une nouvelle entrée très remarquée en FIM EWC. Bridgestone vient d’annoncer officiellement son soutien à l’équipe autrichienne du YART Yamaha Official EWC Team. L’équipe de Mandy Kainz, lancée à la reconquête de la couronne mondiale FIM EWC avec Marvin Fritz, Broc Parkes, Kohta Nozane et Max Neukirchner, comme le F.C.C. TSR Honda avec Damian Cudlin, Alan Techer et Gregg Black, pourront bénéficier de l’expertise et des dernières évolutions des pneumatiques développées par les équipes Bridgestone en Europe et au Japon.

Nico Thuy, Responsable Pneus Moto Bridgestone Europe

« Pour Bridgestone, il est très important d’être de retour en compétition au plus haut niveau. Il est indispensable pour un manufacturier de se mettre en avant mais aussi d’avoir une véritable plate-forme de développement. Toute l’entreprise Bridgestone s’investit dans le projet. Nos ingénieurs japonais participeront au développement des pneus prototypes. L’objectif est de parvenir à la meilleure performance et d’être armé pour gagner.

La compétition est inscrite dans l'ADN de Bridgestone et nous souhaitons atteindre d'excellents résultats avec nos nouveaux teams partenaires. Cette participation réaffirme l'engagement de Bridgestone envers les pilotes et les passionnés de moto du monde entier. Les courses d'Endurance attirent de fervents supporters, elles permettront à Bridgestone de se rapprocher d’eux et de partager la passion de la course ».

Dunlop, Pirelli et Bridgestone sont désormais les trois manufacturiers officiellement engagés en championnat du monde FIM EWC. La prochaine confrontation de ces trois grandes marques se fera en France sur le circuit Bugatti pour la 40e édition des 24 Heures Motos.

