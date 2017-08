KRP Sanyo Kogyo & RS-Itoh, vainqueur du EWC Dunlop Independent Trophy

22e à l’arrivée, KRP Sanyo Kogyo & RS-Itoh est l’une des rares équipes Superstock au départ des Suzuka 8 Hours. Elle s’impose en EWC Dunlop Independent Trophy devant des teams EWC, Clever Wolf Racing & 3ART et HKC & IMT Racing.

Leader incontesté en EWC Dunlop Independent Trophy dès le départ, le team KRP Sanyo Kogyo & RS-Itoh a géré toute sa course autour de la 20e place. C’est une très belle performance pour cette équipe japonaise engagée en catégorie Superstock après un départ en 37e position sur la grille et une course disputée à deux pilotes seulement, Mitsunori Okamura et Takeshi Ishizuka. Le KRP Sanyo Kogyo & RS-Itoh reçoit la prime de 4 000 € accordée au vainqueur du EWC Dunlop Independent Trophy à Suzuka.

Ils devancent le Clever Wolf Racing & 3ART. Pour épauler Mitsuo Saito, cette équipe japonaise sur Yamaha a recruté deux spécialistes français de l’Endurance, Alex Plancassagne, vainqueur de la Coupe du monde FIM EWC Superstock 2016 et Anthony Dos Santos, pilote du Maco Racing Team cette saison. Clever Wolf Racing & 3ART termine 28e après un départ en 42e position à Suzuka et reçoit une prime de 3 000 €.

Le HKC & IMT Racing complète le podium du EWC Dunlop Independent Trophy aux Suzuka 8 Hours. Cette équipe japonaise (Takaharu Kishida, Tadashi Asahina, Tomoki Namekata) sur Yamaha R1 prend la 33e place à Suzuka et reçoit une prime de 2 700 €.

Reconduit cette saison par Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, les organisateurs de chaque course du Championnat du Monde FIM EWC et le manufacturier Dunlop, le EWC Dunlop Independent Trophy est destiné à soutenir les équipes privées équipées en Dunlop et qui ne bénéficient pas d’une aide directe d’un constructeur.

Suzuka 8 Hours 2017 – Classement EWC Dunlop Independent Trophy





Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com