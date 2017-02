Le FIM EWC en Amérique du Nord

Eurosport Events ouvre l’audience du championnat du monde FIM EWC aux USA et au Canada grâce à un nouvel accord de diffusion avec la chaine TV Velocity.

Velocity, chaîne dédiée à la belle mécanique, touche plus de 62 millions de foyers en Amérique du Nord. Aux USA et au Canada, il sera donc possible de suivre le championnat du monde FIM EWC grâce à la diffusion du magazine de 23 minutes « Pit Stop » et des « highlights » de 45 minutes lors de chacune des courses du FIM EWC ainsi qu’un « season review » de 45 minutes en fin de saison.

Prochain rendez-vous les 15 et 16 avril avec les 24 Heures Motos.

