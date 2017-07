Le titre FIM EWC en jeu

A mi course du 2016-2017 FIM EWC Grand Finale, the 40th anniversary of Suzuka 8 Hours, il est intéressant de faire un point du classement mondial provisoire.

Le Suzuki Endurance Racing Team est arrivé à Suzuka en tête d’un seul point sur le GMT94 Yamaha et 27 points sur le YART Yamaha Official EWC Team.

Si on se réfère au classement après 5 heures de course à Suzuka, le GMT94 Yamaha décrocherait le titre FIM EWC 2016-2017 (sa troisième couronne mondiale après ses titres 2004 et 2014) avec 146 points devant le Suzuki Endurance Racing Team, 132 points, et le YART Yamaha Official EWC Team, 130,5 points.

Classement après 5 heures de course

Barême de points Suzuka 8 Hours

