Les nouvelles ambitions du Team April Moto Motors Events

Troisième du FIM EWC 2016, le Team April Moto Motors Events affiche de nouvelles et grandes ambitions pour la saison 2016-2017. Après avoir récemment annoncé son passage sur Honda, ce team français privé affiche un nouvel équipage avec deux pilotes aux palmarès des plus éloquents en Endurance, Matthieu Lagrive et Gregory Leblanc.

Fimewc.com

Quatre titres de Champion du Monde d’Endurance, six victoires au Bol d’Or et une victoire aux 24 Heures Motos pour Matthieu Lagrive, cinq victoires aux 24 Heures Motos et quatre victoires au Bol d’Or pour Gregory Leblanc, un passage en GP 250 pour ces deux pilotes et une parfaite entente mutuelle scellée au sein du team SRC Kawasaki récompensée par une victoire aux 24 Heures Motos 2016… Avec Matthieu Lagrive et Gregory Leblanc, le Team April Moto Motors Events vient de recruter, aux côtés de Gregory Fastré, deux nouveaux pilotes de talent pour viser encore plus haut.

Vainqueur de la Coupe du monde d’Endurance 2011 et 2013, 3e du championnat FIM EWC et 2e des 24 Heures Motos la saison dernière, le Team April Moto Motors Events est l’équipe privée qui monte. Managé par Hervé Moineau, quadruple champion de monde EWC, ce team familial géré par Marc, Rémi et Julie Mothré s’attaque à un nouveau challenge en s’alignant avec la nouvelle Honda CBR1000RR avec le soutien de la concession parisienne Honda Renneville Moto dirigée par Pascal Laisney. Toujours chaussée en Dunlop, on attend la nouvelle Honda #50 sur le prochain rendez-vous FIM EWC les 15 et 16 avril au Mans pour les 24 Heures Motos.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com