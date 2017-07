Les Suzuka 8 Hours sous tension

De nombreuses chutes ont marqué cette longue journée d’essais à Suzuka. Les favoris n’ont pas été épargnés et la tension est palpable pour ce 2016-2017 FIM EWC Grand Finale, the 40th anniversary of Suzuka 8 Hours

Les chutes les plus marquantes ont touché deux équipes en vue. Il y a d’abord la chute spectaculaire de Hitoyasu Izutsu au guidon de Kawasaki Eva RT Webike Trick Star lors des essais de nuit ce soir à Suzuka. La ZX-10R #10 est détruite mais le pilote est indemne. Autre chute notable ce soir, celle d’une des favoris, le YART Yamaha Official EWC Team dont la R1 a échappé à Marvin Fritz. Là aussi, le pilote s’en sort sans dommage. Sixième des qualifications, le YART Yamaha Official EWC Team est invité à participer au Top 10 Trial.

A de multiples reprises, les deux séances de qualifications du jour ont été perturbées par des chutes et des drapeaux rouges. Parmi les teams en vue, on notera la sortie de piste de Josh Hook sur la F.C.C. TSR Honda et les chutes de Vincent Philippe au guidon de la Suzuki Endurance Racing Team, chutes attribuées à un choix de pneus trop durs.

