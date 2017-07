Mouvement de troupes chez F.C.C. TSR Honda

Le forfait de Stefan Bradl attendu au guidon de la F.C.C. TSR Honda oblige le team japonais à redistribuer les cartes entre ses deux équipes, F.C.C. TSR Honda et Team SuP Dream Honda.

Stefan Bradl, champion Moto2 en 2011 et pilote en Championnat du monde FIM Superbike après cinq saisons en MotoGP, vient d’annoncer son forfait pour raisons médicales. Le pilote allemand a annoncé mercredi qu’en raison d’une infection de l’oreille interne, il lui était déconseillé de prendre l’avion pour se rendre au Japon.

Il devait participer pour la première fois aux Suzuka 8 Hours pour le F.C.C. TSR Honda avec Randy de Puniet et Dominique Aegerter. Le team japonais a donc décidé de puiser dans sa deuxième équipe et d’appeler l’Australien Josh Hook, initialement prévu au Team SuP Dream Honda avec Shinichi Ito et Gregg Black. Josh Hook avait terminé 2e des Suzuka 8 Hours 2015 avec F.C.C. TSR Honda.

Ce mouvement de troupe offre une belle opportunité à un autre australien, Damian Cudlin. Il sera aux côtés de la légende Shinichi Ito, quatre fois vainqueur des Suzuka 8 Hours, et de son coéquipier habituel chez F.C.C. TSR Honda, Gregg Black, aux commandes de SuP Dream Honda.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com