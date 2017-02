Nouveaux pilotes et nouvelle machine pour le SRC Kawasaki

Le team officiel SRC Kawasaki revient de deux jours d’essais à Jerez pour valider de nouvelles solutions techniques et réunir son nouveau trio de pilotes, Randy de Puniet, Fabien Foret et Mathieu Gines.

Avec cette nouvelle ligne de pilotes, le SRC Kawasaki se place en haut du tableau des favoris à la victoire aux 24 Heures Motos au Mans, seule course de la saison 2016-2017 inscrite à son programme. Après un galop d’essai réussi au Bol d’Or 2016 qui a placé le SRC Kawasaki en 2e place à l’arrivée, Randy de Puniet vient de signer au guidon de la ZX-10R #11 pour le Mans et le Bol d’Or. Le pilote MotoGP retrouvera Fabien Foret, pilier du SRC Kawasaki et champion du monde Supersport 2002. Nouvelle recrue de choix, Mathieu Gines, champion du monde FIM EWC 2014, rejoint le clan SRC Kawasaki tout comme Morgan Berchet au poste de remplaçant.

Une autre machine

Le SRC Kawasaki a profité de l’hiver pour faire progresser sa ZX-10R. « C’est une toute autre machine, affirme Gilles Stafler, team manager SRC. Nous avons un nouveau bras oscillant, nous avons retravaillé l’électronique et la répartition du poids. Le réservoir d’essence est désormais au centre de la machine sous la selle. Les pilotes ont tous remarqué l’intérêt de ne plus avoir de transfert de masses avec le réservoir plein. Cette première séance d’essai a été un peu perturbée par une météo pluvieuse mais cela a permis de dérouiller les pilotes et de valider notre moto version 2017 ».

Prochaine séance d’essais pour le SRC Kawasaki fin février au Castellet.

Même si les 24 Heures Motos et le Bol d’Or sont les deux seules courses inscrites au calendrier 2017 de l’équipe Kawasaki française, Gilles Stafler avoue qu’une victoire au Mans pourrait modifier les objectifs du SRC pour se replacer dans la chasse au titre FIM EWC 2016-2017. A suivre…

