Pierre Fillon, starter des Suzuka 8 Hours

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest, donnera le départ des Suzuka 8 Hours, grande finale du FIM EWC. Cet honneur fait écho à l’invitation lancée à Susumu Yamashita, Président de Mobilityland, lors du départ des 24 Heures Motos en avril dernier.

Le drapeau de départ du 2016-2017 FIM EWC Grand Finale, the 40th anniversary of Suzuka 8 Hours, sera confié à Pierre Fillon, Président de l’ACO. Cette invitation est un nouveau symbole fort des liens historiques et sportifs qui lient Mobilityland, organisateur des Suzuka 8 Hours, et l’ACO, organisateur des 24 Heures Motos.

Invité en avril dernier au Mans, Susumu Yamashita, Président de Mobilityland, avait donné le départ de la 40e édition des 24 Heures Motos. Mobilityland retourne cet honneur à Pierre Fillon. Le Président de l’ACO lancera la grande finale du FIM EWC dimanche 30 juillet à Suzuka.

Susumu Yamashita, Président de Mobilityland

« En avril dernier, je me suis rendu au Mans pour présenter le Prix de la Ville de Suzuka de la part du maire de Suzuka. J’ai eu l’honneur de me voir confier le drapeau vert pour lancer cette course légendaire que sont les 24 Heures Motos. C’était une excellente occasion de faire savoir au monde entier que Le Mans et Suzuka célèbrent cette année le 40e anniversaire de leurs événements. En retour, M. Fillon, président de l’ACO, a cordialement accepté notre invitation à abaisser le drapeau vert sur les Suzuka 8 Hours. Ce sera un message fort pour afficher notre profonde amitié et la force de notre partenariat. »

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest

« C’est un grand honneur pour moi de donner le départ des Suzuka 8 Hours, épreuve phare d’endurance moto au Japon et finale du Championnat du Monde FIM d’Endurance 2016/17. En avril au Mans, Yamashita San avait accepté notre invitation d’être le starter des 24 Heures Motos. En cette année de célébration des 40e éditions de nos deux épreuves, compétitions majeures du FIM EWC, cette invitation réciproque est un signe fort qui est envoyé au monde de l’endurance moto pour sceller une longue amitié et se tourner ensemble vers l’avenir. »

François Ribeiro, Directeur des opérations Eurosport Events

« Mobilityland et l’ACO sont deux piliers de l’EWC. Au cours des 40 dernières années, ces deux organisateurs ont construit le meilleur de la légende de l’Endurance. La France et le Japon sont deux grandes nations de l'Endurance moto, et ces deux grandes épreuves travaillent ensemble avec Eurosport Events pour porter l'endurance à très haut niveau. Un message fort a été donné au Mans en confiant le drapeau vert des 24 Heures Motos au Président Yamashita. Ce sera un symbole de voir le Président Fillon libérer les machines au départ de la grande finale EWC à Suzuka. »

