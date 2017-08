Résultats confirmés pour les Suzuka 8 Hours

Suite aux vérifications techniques lancées à l’arrivée des Suzuka 8 Hours, toutes les machines vérifiées ont été jugées conformes. Les résultats de la 2016-2017 FIM EWC Grand Finale, the 40th anniversary of Suzuka 8 Hours, sont donc confirmés.

A la demande de la FIM et d’Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, des vérifications techniques ont été lancées à l’issue de la 2016-2017 FIM EWC Grand Finale, the 40th anniversary of Suzuka 8 Hours.

Pour la première fois à l’issue d’une édition des Suzuka 8 Hours, les dix premières machines à l’arrivée de la course, ainsi que les trois premières machines classées au FIM EWC 2016-2017, ont été démontées pour vérifier la conformité de leur partie-cycle et de leur moteur face au règlement FIM EWC 2016-2017.

Toutes les machines examinées ont été jugées conformes par la commission technique. Les résultats des Suzuka 8 Hours 2017 sont donc confirmés.

Résultats officiels des Suzuka 8 Hours

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com