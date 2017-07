Suzuka 8 Hours vu par les manufacturiers

Le FIM EWC est un des rares championnats du monde qui autorise le libre choix des pneumatiques. Aux Suzuka 8 Hours, la course se jouera aussi entre trois grands manufacturiers, Bridgestone, Dunlop et Pirelli.

Spécificité des Suzuka 8 Hours, le manufacturier japonais Bridgestone est particulièrement bien représenté face à Dunlop et à Pirelli, les deux grandes marques en vue ces dernières saisons sur le FIM EWC. Sur ses terres, Bridgestone met un point d’honneur à faire briller ses top teams. La lutte sera donc aussi à suivre du côté des manufacturiers à Suzuka.

Hiroshi Yamada, Manager Bridgestone Motorsport Japon

« Les Suzuka 8 Hours sont vraiment une course particulière et l’un des rendez-vous les plus importants pour Bridgestone car c’est une épreuve légendaire et très populaire au Japon. Nous avons remporté les onze éditions précédentes depuis 2006. Nous avons cette année 31 teams équipés en Bridgestone sur les Suzuka 8 Hours. Nous fournirons environ 2000 pneus prototypes et quelques 1000 pneus pour nos clients.

L’édition 2017 est aussi particulière car c’est le 40e anniversaire de l’épreuve et surtout la grande finale du championnat EWC. Nous ferons le maximum pour décrocher une nouvelle victoire car nous aimerions voir trois équipes coiffées de casquettes Bridgestone sur le podium de cette course. »

James Bailey, Directeur PR & Communication Dunlop

« Le FIM Endurance World Champioship est un formidable terrain d’expérimentation pour les pneus Dunlop. Les distances parcourues en EWC offrent un véritable test pour la longévité et la constance des performances des pneus durant toute la course. Dunlop est fier de son association historique avec l’EWC. Nous sommes le manufacturier le plus récompensé de l’histoire de la discipline. Notre victoire en championnat du monde FIM EWC 2016 avec le Suzuki Endurance Racing Team est le onzième titre remporté par l’association SERT/Dunlop et le 16e succès pour Dunlop en championnat du monde depuis 1994.

Suzuka a ses particularités propres. Ses longues courbes aux rayons et aux inclinaisons variés sont un test sévère pour les pilotes, les pneus et les machines. Combiné avec une météo particulière, cela rend la course d’autant plus passionnante. Malgré le prestige incontestable de cette épreuve (au même titre que le Bol d’Or ou le Mans comme course emblématique), notre objectif aux Suzuka 8 Hours est de prolonger notre longue liste de victoires en EWC. Le GMT94 Yamaha comme le SERT sont en concurrence pour remporter la couronne mondiale. Notre priorité est de servir ces deux équipes à égalité dans leur duel pour le titre. »

Davide Gerosa, Manager Product & Business Development Pirelli Moto Racing

« Pour Pirelli, l’Endurance a deux intérêts majeurs : c’est un terrain d’essai pour des produits développés en championnat du monde Superbike et dans les championnats nationaux. Le développement d’une partie de notre gamme se fait en Endurance. Les courses de jour comme de nuit par des températures changeantes sont l’ultime test avant la commercialisation.

Tout ce travail de développement et d’essai est réalisable grâce à nos équipes partenaires qui roulent en Pirelli depuis des années, Bolliger depuis plus de 15 ans et le SRC Kawasaki qui a fait gagné Pirelli cinq fois aux 24 Heures Motos et quatre fois au Bol d’Or depuis 2010 comme à de nouveaux partenaires comme Moriwaki au Japon. C’est notre première saison avec Moriwaki et nous sommes très heureux de soutenir cette équipe qui revient en championnat Superbike au Japon et sur les Suzuka 8 Hours 2017. Au Japon, les conditions très différentes par rapport à l’Europe nous offrent la possibilité de développer nos pneumatiques pour un marché très important avec un partenaire sérieux. Nous travaillons pour le soutenir au mieux pour viser le meilleur résultat possible. »

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com