Vincent Philippe au bout de l’Enduropale

Coup de chapeau à Vincent Philippe. Le pilote du SERT a bouclé son premier Enduropale, la plus difficile des courses sur sable au Touquet.

Malgré ses dix titres de champion du monde d’Endurance avec le Suzuki Endurance Racing Team, Vincent Philippe reste un pilote curieux et éclectique. Après avoir gouté aux courses moto sur glace, il s’est lancé le week-end dernier dans son premier Enduropale au Touquet dans le Nord de la France, une course sur sable réputée comme la plus difficile dans cette discipline tout-terrain.

Vincent a très honorablement terminé 226 sur 855 pilotes classés à l’arrivée. Il a bouclé 9 tours dans l’enfer du sable de la plage du Touquet en trois heures de course remportée par le Belge Daymond Martens.

« Je suis content du résultat, avoue Vincent Philippe, mais au niveau pilotage, il en manque encore. Avec seulement trois jours d’entraînement dans le vrai sable… C’est juste. Mais quel chantier et quelle expérience ! Il faudra revenir ! »

On retrouvera Vincent Philippe dans son élément au guidon de la nouvelle GSX-R 1000 du Suzuki Endurance Racing Team les 15 et 16 avril pour les 24 Heures Motos.

