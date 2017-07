Yamaha Factory donne le rythme

Après deux premières heures de course très mouvementées, Yamaha Factory Racing Team est installé aux commandes des Suzuka 8 Hours.

La course est parti sur un rythme soutenu. Après le holeshot du Kawasaki Team Green avec Leon Haslam, Takumi Takahashi a pris la tête au guidon de la Musashi RT Harc-Pro Honda. Il s’est alors lancer dans un duel avec Katsuyuki Nakasuga pour leYamaha Factory Racing Team. Cette rivalité en tête entre Musashi RT Harc-Pro Honda et Yamaha Factory Racing Team va durer un peu plus de deux heures jusqu’à la chute de Takaaki Nakagami qui relègue le Musashi RT au 4e rang.

Le début de course a été marqué par de nombreuses chutes dont celle de Yoshimura Suzuki Motul Racing, de Moriwaki Motul Racing, de Honda Endurance Racing et du Suzuki Endurance Racing Team. Ils ont tous repris la piste mais sont tous relégués hors du top20.

Le F.C.C. TSR Honda fait un superbe début de course et se bat sans relâche pour conserver la 2e place devant le Kawasaki Team Green et le Musashi RT Harc-Pro Honda. YART Yamaha Official EWC Team est 5e devant le Team Kagayama. GMT94 Yamaha, qui joue le titre mondial FIM EWC 2016-2017, pointe en 13e position.

Suzuka 8 Hours - Classement après 3 heures

