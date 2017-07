Yamaha Factory pour un triplé

Vainqueur des deux dernières éditions à Suzuka, Yamaha Factory Racing Team prend déjà l’ascendant lors des essais privés lancés aujourd’hui au Japon.

En tête dès les deux premières séances d’essais privées ouvertes aujourd’hui à Suzuka, Yamaha Factory Racing Team affirme déjà sa détermination à décrocher une troisième victoire d’affilée aux Suzuka 8 Hours. Sur la Yamaha #21, Katsuyuki Nakasuga, Alex Lowes et Michael van der Mark ont bouclé le meilleur tour ce jeudi devant la Honda du Musashi RT Harc-Pro de Takumi Takahashi, Jack Miller et Takaaki Nakagami et la Yoshimura Suzuki Motul Racing avec Sylvain Guintoli, Joshua Brookes et Takuya Tsuda.

A l’issue des deux séances d’essais privés, la hiérarchie se précise. 10e de ces séances, le YART Yamaha Official EWC Team (2'09.343) est la mieux placée des équipes en lice pour le titre mondial devant le GMT94 Yamaha, 14e avec un tour en 2'09.873. Le Suzuki Endurance Racing Team pointe en 23e position et a été retardé par une chute de Vincent Philippe, sans gravité pour le pilote.

Après cette dernière séance de réglages, les 68 équipes en lice aux Suzuka 8 Hours auront encore une séance d’essais libres demain vendredi avant les qualifications qui débuteront à 11 h 30 heure locale (GMT + 9h).

Résultats des essais privés du jeudi 27 juillet

Liste provisoire des engagés au 27 juillet

