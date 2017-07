Yamaha Factory Racing Team déjà à l’attaque

Yamaha Factory Racing Team a pris les commandes dès la première séance de qualification des Suzuka 8 Hours ce matin et se place déjà en tête de la grille de départ provisoire

Après une séance d’essais libres perturbée par une pluie fine, la première qualification de la journée est partie sur un rythme très rapide et sur piste sèche.

Le Yamaha Factory Racing Team met la pression d’entrée sur la concurrence. Katsuyuki Nakasuga et Alex Lowes sont deux des trois pilotes à avoir bouclé ce matin un tour sous la barre des 2’07. Avec Michael van der Mark, ils placent le Yamaha Factory Racing Team en pole position provisoire à la moyenne des temps de leurs meilleurs tours en piste. La Yamaha officielle japonaise devance de plus d’une demi seconde le Kawasaki Team Green de Kazuma Watanabe, Leon Haslam et Azlan Shah Bin Kamaruzaman.

Le Musashi RT Harc-Pro suit de près avec Takumi Takahashi, Jack Miller et Takaaki Nakagami juste devant le F.C.C. TSR Honda avec Dominique Aegerter, Randy de Puniet et Josh Hook. Malgré la belle performance de Takuya Tsuda qui a bouclé son meilleur tour en 2’06.929, Yoshimura Suzuki Motul Racing se place en 5e position provisoire mais Sylvain Guintoli et Josh Brookes amélioreront sans nul doute leurs performances lors de la seconde séance cet après-midi.

Parmi les teams en lice pour le titre FIM EWC 2016-2017, le YART Yamaha Official EWC Team décroche une belle 6e position sur la grille provisoire. Le GMT94 Yamaha et le Suzuki Endurance Racing Team pointent au delà de la 10e place.

La seconde séance de qualification aura lieu dès cet après-midi à Suzuka. Seules les dix premières équipes classées à l’issue des deux séances de qualifications seront invitées à participer au Top Ten Trial samedi. Cette superpole sur un tour lancé, particulière à Suzuka, est ouverte à deux pilotes de ces dix meilleures équipes. Elle redistribuera les dix premières places sur la grille sur la base du meilleur temps individuel d’un pilote de chaque équipe.

Le départ du 2016-2017 FIM EWC Grand Finale, the 40th anniversary of Suzuka 8 Hours, sera donné dimanche à 11 h 30 (GMT + 9).

